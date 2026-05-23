Kiểm tra kho hàng, bắt 2 chủ shop giày dép Trần Công Tùng và Lã Văn Ước

Tối 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng (sinh năm 1996, trú ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Lã Văn Ước (sinh năm 1992, trú ở xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Hộ kinh doanh Trần Công Tùng, ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số giày, dép trên đều giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can khai nhận, mặc dù không được chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền, đồng ý, cho phép sử dụng các nhãn hiệu để sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên các bị can vẫn thực hiện việc mua giày, dép giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng để kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và để bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

2 bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Việc phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc về xâm phạm quyền sở hữu thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Ninh Bình trong thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 05/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, nghiên cứu và đổi mới công nghệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người dân sử dụng sản phẩm an toàn, đúng chất lượng và nguồn gốc, đồng thời góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.