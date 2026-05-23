Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

Theo Trang Anh | 23-05-2026 - 07:29 AM | Xã hội

Một số đối tượng xấu đã sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22/5/2026 đã ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh lực lượng Công an, cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo đó, thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý lo lắng và mong muốn giúp đỡ người thân đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành án, một số đối tượng xấu đã sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cán bộ Trại tạm giam số 2 hướng dẫn người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo - Ảnh: Công an Hưng Yên

Các đối tượng tìm kiếm, thu thập thông tin về bị can, bị cáo đã bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc người đang chấp hành án thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các mối quan hệ thân nhân gia đình. Sau đó, các đối tượng gọi điện, nhắn tin tự xưng là cán bộ điều tra, cán bộ quản giáo tại trại tạm giam, phân trại tạm giam; đồng thời gửi kèm các tài liệu đã chỉnh sửa, cắt ghép như lý lịch bị can, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam… qua ứng dụng Telegram, Facebook nhằm tạo lòng tin.

Các đối tượng thường yêu cầu người nhà chuyển tiền để “lo” cho người thân được tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt hoặc được “chăm sóc đặc biệt”. Một số trường hợp, đối tượng tự nhận có mối quan hệ rộng, hứa hẹn giúp chuyển buồng giam, ưu tiên thăm gặp hoặc bịa đặt thông tin người thân đang bị bệnh nặng, cấp cứu cần chuyển tiền gấp để đóng viện phí; hoặc thông báo người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy cơ sở giam giữ và yêu cầu chuyển tiền để “khắc phục”, “bảo lãnh”, “bỏ qua vi phạm”. Sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định mọi hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; không có việc cán bộ yêu cầu thân nhân chuyển tiền riêng để giải quyết công việc cá nhân.

