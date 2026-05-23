Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định khởi tố Giám đốc công ty xây dựng Huỳnh Văn Lo

Theo Trang Anh | 23-05-2026 - 09:07 AM | Xã hội

Chỉ trong 1 tháng, công an đã xử lý 29 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung đã công bố.

Cơ quan điều tra phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Chỉ trong một tháng cao điểm, CATP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường và kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Với phương châm “xử lý nghiêm, không có vùng cấm”, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng Nổi bật

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý Nổi bật

Ra lệnh tạm giữ hình sự "thần y" Nguyễn Tiến Nam

Ra lệnh tạm giữ hình sự "thần y" Nguyễn Tiến Nam

08:30 , 23/05/2026
Từ 15/5, chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập ADN và giọng nói khi làm căn cước

Từ 15/5, chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập ADN và giọng nói khi làm căn cước

08:20 , 23/05/2026
Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

07:59 , 23/05/2026
Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone

Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone

07:28 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên