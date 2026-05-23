Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 15/5, chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập ADN và giọng nói khi làm căn cước

Theo Khả Văn | 23-05-2026 - 08:20 AM | Xã hội

Từ ngày 15/5, việc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước đã chính thức được bãi bỏ.

Theo Quyết định 2079 vừa được Bộ trưởng Công an ban hành về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, có tới 11 nhóm thủ tục liên quan đến căn cước, định danh điện tử, con dấu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được gỡ bỏ. Đáng chú ý nhất là việc dừng hoàn toàn thủ tục thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN và giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước tại cả cấp Bộ và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các quy trình liên quan đến việc tích hợp, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước hay thủ tục dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch cũng không còn được áp dụng. Sự thay đổi này được triển khai nhằm bám sát Nghị quyết 22/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện tối đa cho công dân khi giao dịch.

Không chỉ tác động đến thẻ căn cước, lĩnh vực định danh và xác thực điện tử cũng đón nhận nhiều thay đổi tích cực nhằm giảm tải thủ tục hành chính. Bộ Công an quyết định bãi bỏ các quy trình cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện tại cấp Bộ và cấp tỉnh. Cụ thể, các yêu cầu cấp tài khoản định danh mức độ 1 và 2 cho người nước ngoài, tài khoản mức độ 2 và căn cước điện tử cho công dân Việt Nam, cũng như việc cấp tài khoản cho cơ quan, tổ chức đều nằm trong danh mục được bãi bỏ.

Đối với khối doanh nghiệp và tổ chức, áp lực hành chính cũng được giảm bớt khi quy định về quản lý con dấu được nới lỏng. Việc đăng ký thêm con dấu, đăng ký các loại dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi hay thủ tục đổi và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hiện đã được gỡ bỏ ở cả cấp Bộ và cấp tỉnh.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh hiện trường vụ bắt giữ 140 người liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Toàn cảnh hiện trường vụ bắt giữ 140 người liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng Nổi bật

Nam thanh niên SN 1995 cầm đầu đường dây hoạt động thông qua các website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV

Nam thanh niên SN 1995 cầm đầu đường dây hoạt động thông qua các website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV Nổi bật

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

07:59 , 23/05/2026
Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

07:29 , 23/05/2026
Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone

Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone

07:28 , 23/05/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng

06:59 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên