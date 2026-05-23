Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát). Cơ quan CSĐT thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", riêng vợ Phát được tại ngoại.

Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn.

Trước đó, ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury ở phường Chợ Lớn (quận 6 cũ), TP.HCM.

Các sản phẩm tại hộ kinh doanh Chí Phát Luxury - Ảnh: Công an TPHCM

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng "khủng" gồm 1.913 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu xa xỉ như thời trang Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes..., đồng hồ Rolex và nhiều thương hiệu từ Mỹ, EU được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ lô hàng có tổng trị giá niêm yết hơn 1,079 tỉ đồng nhưng chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nào.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng nay, Phát cùng vợ đã tổ chức nhập hàng giả nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội. Số hàng này sau đó được đem về bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok.

Ôn Chí Phát cùng vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, hai vợ chồng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia cũng xác định 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.