Vụ khách nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng: Chủ quán xót xa tiết lộ thiệt hại

Liên quan đến vụ việc khách Tây đập phá khiến quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng bị hư hỏng nặng xảy ra hôm 29/5, mới đây, chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Nguyễn Thanh Loan - chủ quán cho biết hiện chị vẫn chưa hết bàng hoàng và mệt mỏi khi chứng kiến thành quả nhiều năm gây dựng trong ít phút đã bị phá hủy.

Quán của chị Loan vẫn trong tình trạng ngổn ngang, kính cường lực vỡ vụn, nhiều thiết bị pha chế, đồ nội thất giá trị cao và vật dụng trang trí bị phá hủy hoàn toàn. Từ sau khi xảy ra sự việc, nữ chủ quán gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm xảy ra sự việc, chị gần như thức trắng.

Chia sẻ về thiệt hại của quán, chị Loan cho biết mọi thứ hiện cập rập nên chưa thể thống kê chính xác tổng thiệt hại cũng như chi phí phải bỏ ra để sửa chữa. Có nhiều tài sản sẽ phải thay mới hoàn toàn, không gian bên trong sẽ được thiết kế lại. Ngoài ra, nhiều hạng mục nội thất, trang thiết bị bị hư hỏng nặng buộc phải mua mới, không thể phục hồi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Chị Loan - chủ quán cà phê gặp sự cố. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Các đội thi công hiện đang làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để sớm đưa quán trở lại hoạt động bình thường. Dự kiến, quán có thể mở lại vào thứ 4 tới nếu mọi việc thuận lợi.

Nữ chủ quán bộc bạch, sau khi thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, phía quán nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khách hàng và cộng đồng người nước ngoài ở Đà Nẵng. Nhiều người cũng đề nghị hỗ trợ tài chính hoặc vật chất để giúp cửa hàng vượt qua khó khăn song chị Loan không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào. Chị cho biết những lời động viên và việc khách hàng quay trở lại khi quán mở cửa trở lại đã là nguồn động lực rất lớn đối với chị.

Được biết, chị Loan bắt đầu kinh doanh quán cà phê từ năm 2022. Chuỗi cà phê với 3 chi nhánh là dự án mà chị dành nhiều tâm huyết gây dựng trong những năm qua. Trong suốt sự nghiệp kinh doanh cà phê chị chưa từng gặp trường hợp nào như câu chuyện vừa qua.

Trước đó, những đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nước ngoài đập phá tại quán lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều đồ đạc trong quán bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Dân Việt)

Chủ quán ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. (Ảnh: MXH)

Theo thông tin trên báo Dân Việt , đại diện quán cà phê cho hay vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/5, vị khách nước ngoài vào quán và ngồi tại bàn nhưng không gọi đồ uống. Khi nhân viên đến hỗ trợ, một khách khác thông thạo tiếng Anh đã dùng điện thoại để hỗ trợ phiên dịch.

Trong quá trình trao đổi, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ cầm điện thoại của vị khách nói trên, dù được yêu cầu trả lại nhiều lần nhưng người này không chịu. Sau đó, dù chủ sở hữu phản đối nhưng vị khách Tây tiếp tục sử dụng điện thoại, thậm chí đọc các tin nhắn cá nhân.

Khách hàng đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ do nhận thấy dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, trước khi bảo vệ có mặt, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập điện thoại của khách rồi lớn tiếng yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây.

Camera ghi lại hình ảnh khách Tây đập phá quán cà phê.

Tiếp đó, người này liên tục đập phá nhiều tài sản tại quán. Trong thời gian xảy ra sự cố, nhiều khách ở tầng 2 và tầng 3 không thể di chuyển xuống dưới.

Sự việc sau đó đã được trình báo công an. Khoảng 5 phút sau, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, người đàn ông ngoại quốc tìm cách bỏ chạy lên tầng 2 và xảy ra xô xát với một số người. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an làm việc.