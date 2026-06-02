Bắt Hồ Ngọc Trinh SN 2004

Ngày 31/5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ manh mối phát hiện một tài xế xe tải dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 27/5, trong quá trình kiểm tra tại khu vực cụm cảng Trường Thọ, lực lượng Công an phường Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Cát Lái phát hiện tài xế Lê Văn Mừng (36 tuổi, quê TP Cần Thơ) dương tính với chất ma túy.

Từ lời khai của Mừng, công an nhanh chóng xác định Hồ Ngọc Trinh (22 tuổi) là người cung cấp ma túy.

Qua truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi) cũng tham gia.

Chiều 28/5, cả hai bị bắt giữ tại khu vực đường Nơ Trang Long. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói tinh thể nghi là ma túy cùng các dụng cụ liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.