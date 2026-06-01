Bắt giữ Lê Thị Cũa sinh năm 2004

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với lực lượng Công an xã Khánh Bình bắt giữ thành công đối tượng Lê Thị Cũa (22 tuổi, ngụ tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang). Đây là đối tượng đang bị truy nã gắt gao về hành vi tàng trữ chất cấm, vừa từ Campuchia quay trở lại Việt Nam, báo Lao Động đưa tin.

Theo hồ sơ vụ án mà báo An Giang đăng tải, Lê Thị Cũa và Nguyễn Văn Chí Linh (29 tuổi, ngụ tại địa phương) có mối quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Vào ngày 27/3, nhận được nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân về các dấu hiệu bất thường, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính khẩn cấp nơi ở của Linh tại khu vực xã Khánh Bình.

Đối tượng Lê Thị Cũa tại Cơ quan Công an. Ảnh: báo An Giang

Thời điểm tổ công tác ập vào kiểm tra, Linh và Cũa đang ở khu vực sàn nhà. Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, Linh lập tức tháo chạy khỏi hiện trường. Qua kiểm tra trực tiếp đối với Lê Thị Cũa, công an phát hiện người phụ nữ này đang cầm một hộp giấy, bên trong giấu 2 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng dạng ma túy cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Cũa thừa nhận toàn bộ số tinh thể bị tịch thu đều là ma túy do Linh sở hữu. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và khởi tố Nguyễn Văn Chí Linh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến hành vi của Lê Thị Cũa, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, do thời điểm đó Cũa đang trong quá trình mang thai, cơ quan công an đã áp dụng chính sách khoan hồng, cho phép tại ngoại và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đáng chú ý, ngay sau khi sinh con xong, đối tượng này đã cố tình bỏ trốn khỏi địa phương và vượt biên sang tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) để ẩn náu nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã chính thức phát lệnh truy nã đối với Lê Thị Cũa.

Sau một thời gian dài lẩn trốn ở nước bạn, ngay khi vừa đặt chân trở lại Việt Nam vào ngày 1/6, Cũa đã bị các trinh sát ma túy phối hợp cùng công an địa phương mật phục, bắt giữ gọn gàng. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.