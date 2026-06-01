Phó Thủ tướng phê bình một số bộ, ngành, địa phương

Liên quan đến tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phê bình một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự tích cực, chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ hoặc thực hiện còn mang tính hình thức.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tham gia của các bộ, ngành, địa phương đạt được một số kết quả ban đầu trong triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng phê bình một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự tích cực, chưa quan tâm đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ hoặc thực hiện còn mang tính hình thức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại bộ, ngành, địa phương mình.

Ông Châu lưu ý tập trung các nguồn lực để rà soát các quy định pháp luật hiện hành để quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn của thể chế, pháp luật, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt "2 con số".

Trong quá trình rà soát, các cơ quan chủ động đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến , chú trọng lấy ý kiến góp ý, phản biện của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an khẩn trương tổng hợp, phân loại các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn thuộc phạm vi quản lý gửi các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, rà soát trước ngày 5/6.

Bộ Tư pháp tập trung xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát bảo đảm công khai, minh bạch; hoàn thiện các tổ công tác nghiên cứu trong từng lĩnh vực, huy động đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu cũng như có kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

Thông tin quan trọng liên quan đến thẻ căn cước, VNeID, tất cả người dân đặc biệt chú ý

Tài khoản MBBank vừa nhận 35,6 triệu đồng, Công an tìm đến tận nhà người đàn ông SN 1999 để làm việc

Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

15:55 , 01/06/2026
Người dùng di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15.6

15:35 , 01/06/2026
Bắt giữ Phạm Ngọc Ninh SN 1998

15:25 , 01/06/2026
Ra quyết định khởi tố môi giới nhà đất Mai Văn Hoàng SN 1992

15:08 , 01/06/2026

