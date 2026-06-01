Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội Telegram để mua bán trái phép chất ma túy cần sa trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy thông qua ứng dụng Telegram. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật. Ảnh: CA Quảng Ninh

Ngày 12/5/2026, tại tổ 28, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an phường Hà Lầm và Công an phường Hạ Long tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Văn Tuấn (SN 1987, trú tại tổ 104, khu Bạch Đằng 6, phường Hà Lầm); Vũ Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ 11, khu 2, phường Hạ Long) và Phạm Ngọc Ninh (SN 1998, trú tại tổ 2, khu Trới 6, phường Hoành Bồ).

Tang vật thu giữ gồm 01 hộp kim loại chứa ma túy cần sa, 01 cân điện tử cùng nhiều túi nilon dùng để chia nhỏ, đóng gói ma túy phục vụ việc mua bán.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, giao dịch và mua bán trái phép chất ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.