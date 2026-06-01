Ra quyết định khởi tố môi giới nhà đất Mai Văn Hoàng SN 1992

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một số người dân có dấu hiệu bị lừa đảo thông qua việc giao tiền cho một cá nhân tự giới thiệu có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện các thủ tục như cam kết mà nhiều lần hứa hẹn, kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước tình hình trên, Công an xã Ea Rốk đã chủ động phối hợp triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin, làm việc với những người liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định Mai Văn Hoàng (sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) mặc dù không còn công tác tại cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai và không có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi, sang tên, tách thửa cho người dân.

Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp gặp các hộ dân, sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin thửa đất, tổ chức đo đạc, chụp giấy tờ cá nhân, viết giấy nhận tiền và cam kết thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không lập hồ sơ, không nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền và cũng không thực hiện bất kỳ thủ tục đất đai nào như đã cam kết. Toàn bộ số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi người dân liên hệ hỏi tiến độ, Hoàng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”, “đang chờ nộp thuế”, “đã có bìa đỏ”… nhằm kéo dài thời gian, khiến người dân tiếp tục tin tưởng và chưa trình báo cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an xã Ea Rốk xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Mai Văn Hoàng đã nhận tiền của 5 hộ dân trên địa bàn xã Ea Rốk với tổng số tiền 138 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an xã Ea Rốk đã phối hợp chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt các quyết định tố tụng đối với Mai Văn Hoàng

Qua vụ việc trên, Công an xã Ea Rốk khuyến cáo người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định. Người dân tuyệt đối không tin tưởng, giao tiền hoặc giao giấy tờ bản gốc cho các cá nhân tự xưng có khả năng “làm nhanh”, “bao ra sổ đỏ”, “chạy thủ tục” hoặc “có quan hệ với cơ quan chức năng”.

Đồng thời, Công an xã Ea Rốk thông báo, ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, đề nghị liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Châu – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.