Ra quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983

Theo Chi Chi | 28-05-2026 - 15:24 PM | Xã hội

Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn bị khởi tố về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó ngày 03/03/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, phát hiện 02 xe máy xúc thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng từ 03 xe ô tô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nilong, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại). Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CA Hưng Yên

Tài liệu điều tra xác định: Mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã sử dụng 370.383 kilôgam chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

