Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định chặt chẽ các trường hợp công dân bị xóa đăng ký tạm trú. Việc nắm rõ các quy định này giúp người dân chủ động cập nhật thông tin cư trú, đảm bảo quyền lợi trong các thủ tục hành chính, học tập và lao động.

Theo thông tin trên báo Lâm Đồng, cơ quan chức năng sẽ thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân nếu thuộc một trong các nhóm trường hợp sau đây:

Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú.

Người thực hiện thủ tục nộp 1 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người bị đề nghị xóa đăng ký tạm trú có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không đầy đủ, chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thuộc diện xóa đăng ký tạm trú theo quy định mà hộ gia đình chỉ có 1 người hoặc người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân.