Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Duy Anh | 28-05-2026 - 14:37 PM | Xã hội

Dưới đây là những trường hợp người dân cần làm thủ tục xoá đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành.

Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định chặt chẽ các trường hợp công dân bị xóa đăng ký tạm trú. Việc nắm rõ các quy định này giúp người dân chủ động cập nhật thông tin cư trú, đảm bảo quyền lợi trong các thủ tục hành chính, học tập và lao động.

Theo thông tin trên báo Lâm Đồng, cơ quan chức năng sẽ thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân nếu thuộc một trong các nhóm trường hợp sau đây:

Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú.

Người thực hiện thủ tục nộp 1 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người bị đề nghị xóa đăng ký tạm trú có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không đầy đủ, chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thuộc diện xóa đăng ký tạm trú theo quy định mà hộ gia đình chỉ có 1 người hoặc người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã Nổi bật

Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

14:29 , 28/05/2026
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

14:17 , 28/05/2026
Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

13:55 , 28/05/2026
Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

13:53 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên