Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

Ngày 28-5, Công an TPHCM đang điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng)

Đồng thời, Công an TPHCM kêu gọi người dân nào từng giao dịch với 3 người này với lãi suất cao, xuất phát từ việc tham gia chơi hụi online thì cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để hợp tác điều tra.

Các đối tượng tại Công an TPHCM

Người dân liên hệ (Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự; số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; gặp điều tra viên Nguyễn Đức Nghĩa, số điện thoại 0968.630.856) để xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, Phương và Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó, hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Theo Công an TPHCM, Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Trong khi đó, Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỉ đồng.