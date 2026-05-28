Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Theo Duy Anh | 28-05-2026 - 07:43 AM | Xã hội

Từ ngày 1/7 tới đây, thông tin lý lịch tư pháp sẽ chính thức được tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý cá nhân thuận tiện hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian và thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, dữ liệu lý lịch tư pháp của công dân sau khi được đồng bộ từ cơ quan chức năng sẽ hiển thị trực tiếp trên VNeID. Thay vì phải nộp hồ sơ, chờ cấp phiếu bản giấy như trước, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Việc tra cứu này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống như: hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc bổ sung giấy tờ hành chính cần xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân.

Thông tin lý lịch tư pháp được hiển thị trên ứng dụng sẽ bao gồm các nhóm dữ liệu cơ bản:

Trước hết là thông tin định danh cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân/căn cước công dân, nhằm đảm bảo xác định đúng người được tra cứu.

Quan trọng nhất là tình trạng án tích. Hệ thống sẽ thể hiện cá nhân có hay không có án tích; nếu có, sẽ ghi nhận các nội dung liên quan đến bản án, tội danh, hình phạt cũng như tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Đối với phiếu bản điện tử được hiển thị trên VNeID gồm: thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối; chi tiết về tình trạng án tích gồm các nội dung tương ứng trên từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị, còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ hiển thị khi cá nhân nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 6 chữ số.

Theo quy định hiện hành, thông tin lý lịch tư pháp gồm: thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã...

Để xem thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID, công dân sử dụng tài khoản định danh mức 2. Việc hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Trong nhiều giao dịch có tính pháp lý cao như hồ sơ tại tòa án hoặc một số thủ tục đặc thù, cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định.

Việc tích hợp lý lịch tư pháp vào VNeID là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư, sau khi nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế… đã được đưa lên nền tảng này.

Chính sách mới được kỳ vọng không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý thông tin pháp lý cá nhân, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, số hóa toàn diện.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

