Đường dây “Bún Chả TV” phát sóng lậu bóng đá quốc tế, điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép

Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 2/2026, lực lượng công an phát hiện hệ thống “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, website này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem các trận đấu thuộc Premier League, UEFA Champions League cùng nhiều môn thể thao khác.

Các trận đấu đều được bình luận bằng tiếng Việt, giao diện đầu tư chuyên nghiệp nên nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Ngoài phát sóng lậu nội dung thể thao, hệ thống còn chèn quảng cáo và điều hướng người dùng sang các website cá cược trực tuyến trái phép để thu lợi.

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định một đối tượng trú tại Hà Nội là người tổ chức, vận hành toàn bộ hệ thống. Đường dây hoạt động theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán, được ví như một “công ty ngầm” trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động như đăng ký tên miền ở nước ngoài, dùng nhiều lớp trung gian để ẩn địa chỉ IP, quản trị website bằng tài khoản ảo và liên lạc qua các ứng dụng mã hóa. Việc thanh toán cho các thành viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền điện tử.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình giao việc, trao đổi và trả công đều diễn ra trên mạng. Các thành viên thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, đổi tên miền và di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh bị phát hiện.

Trong hệ thống này, nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm duy trì đường truyền và phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu và gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận các trận đấu để giữ chân người xem; còn nhóm quảng cáo và SEO tập trung kéo lượt truy cập cho website. Nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo và hoạt động điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Một số buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung soi “kèo”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết nhóm bình luận viên trong đường dây có mức thù lao khá cao, dao động từ 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, nhiều thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ việc phát sóng trái phép.

Đến ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Hiện 10 đối tượng đã bị khởi tố và cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân liên quan khác trong đường dây.

Nguồn: Bộ Công an