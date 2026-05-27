Quy định mới nhất về đăng ký kết hôn

Theo Duy Anh | 27-05-2026 - 13:16 PM | Xã hội

Theo Luật Hộ tịch 2026, việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên khi nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 hiệu lực từ 1/3/2027 đã có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng quyền của người dân, trong đó quy định về thủ tục đăng ký kết hôn.

Theo quy định mới, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn cho các trường hợp sau đây:

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với nhau;

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với người nước ngoài, với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam;

Đăng ký kết hôn cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Bên nam và bên nữ phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Thủ tục đăng ký kết hôn được trả kết quả là bản giấy và bản điện tử.

