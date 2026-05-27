Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một giám đốc công ty bị khởi tố

Theo Như Quỳnh | 27-05-2026 - 09:23 AM | Xã hội

Giám đốc và kế toán một công ty bị khởi tố vì bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty để trốn kê khai thuế giá trị gia tăng hơn 44,6 tỉ đồng.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ); Trần Trung Được, kế toán, về tội "Trốn thuế".

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian hơn 2 năm (từ 2020-2022), Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã có hành vi gian lận thuế trong hoạt động kinh doanh gạch.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán hàng thực tế không được ghi nhận vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian trên, doanh nghiệp đã xuất bán hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về hơn 53,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 9 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, tổng doanh thu bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty để trốn kê khai thuế GTGT là hơn 44,6 tỉ đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới hơn 4,4 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

CSGT Hà Nội “đội lửa” làm nhiệm vụ giữa thời tiết 40°C: Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dùng nước mát xua bớt hơi nóng bỏng rát

CSGT Hà Nội “đội lửa” làm nhiệm vụ giữa thời tiết 40°C: Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dùng nước mát xua bớt hơi nóng bỏng rát Nổi bật

Hôm nay 27-5, Toà tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Hôm nay 27-5, Toà tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

09:18 , 27/05/2026
Bắt khẩn cấp Hà Thị Tuất SN 1982

Bắt khẩn cấp Hà Thị Tuất SN 1982

09:08 , 27/05/2026
Giả danh công an thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển khoản 1,2 tỷ đồng để “phục vụ điều tra”

Giả danh công an thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển khoản 1,2 tỷ đồng để “phục vụ điều tra”

07:39 , 27/05/2026
Miền Bắc sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt

Miền Bắc sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt

07:17 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên