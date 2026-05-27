Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng

Chiều 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế bị tuyên phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tổng hợp hình phạt ông Thắng bị tòa sơ thẩm tuyên 30 năm tù cho hai tội danh. Ngoài ra, ông Tuấn buộc nộp 393 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cùng phạm hai tội trên, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án) bị tuyên phạt 25 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo tại toà.

Trước đó, công bố bản luận, đại diện VKS cho rằng, hành vi sai phạm của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, VKS cũng đánh giá toàn diện nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, quá trình công tác, thái độ khai báo và khắc phục hậu quả của các bị cáo, đặc biệt là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo VKS, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế. Để quản lý, triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Maii và Việt Đức, bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm (Ban Y tế trọng điểm) và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt Bộ Y tế làm chủ đầu tư 2 dự án nêu trên.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Trong vụ án này, do tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình để lựa chọn, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho phép Ban Y tế trọng điểm được thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, nên bị cáo có hành vi sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc; tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế nên bị cáo có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

VKS, với vai trò Bộ trưởng, bị cáo không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ, đúng pháp luật trước khi ký các quyết định trên, dẫn đến khi thực hiện phát sinh sai phạm, dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 803,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, VKS đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án. Đây là bị cáo tích cực nhất và nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo còn lại.

Theo VKS, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Cơ quan công tố cũng ghi nhận bà Tiến có nhiều thành tích trong công tác, được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, nhận nhiều huân chương, bằng khen trong và ngoài nước; gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt...