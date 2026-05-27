Công an Hà Nội đang tăng cường xử lý 1 hành vi, đã có hơn 2.200 tài xế bị phạt

Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 15/5/2026 đến nay, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định. Hoạt động này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc trên địa bàn Thủ đô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 2.273 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, trong hơn 10 ngày qua, lực lượng chức năng đã xử lý 2.273 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, gồm 1.286 ô tô con, 853 xe dịch vụ chở khách, 177 xe mô tô và hơn 360 xe tải các loại.

Trưa 25/5/2026, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, Đội CSGT đường bộ số 3 triển khai tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng, tập trung xử lý các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định gây mất trật tự giao thông.

Theo Công an TP hà Nội, thời gian qua, tình hình giao thông trên tuyến cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Thận Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng một số xe dịch vụ cố tình dừng, đỗ để chờ đón khách, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, khoảng 11h35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện tài xế L.V.T (sinh năm 1983) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30F-024.xx dừng, đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Thận Hà Nội. Quá trình làm việc, tài xế cho rằng chỉ dừng xe trong thời gian ngắn để đón khách. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã giải thích rõ quy định pháp luật và người vi phạm đã chấp hành ký biên bản xử phạt.

Thời gian tới Đội CSGT đường bộ số 3 sẽ tiếp tục phối hợp công an cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng tuyến Nguyễn Chí Thanh trở thành tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.