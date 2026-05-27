Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt
Dự báo ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, giúp giảm nền nhiệt và thu hẹp khu vực nắng nóng ở miền Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-39 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ như trạm: Láng (TP Hà Nội) 39,4 độ C, Hà Nam (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,4 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-50%.
Các chuyên gia khí tượng dự báo sang đến ngày 28-5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%; thời gian nóng từ 11-17 giờ.
Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
Từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
