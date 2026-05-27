Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt

Theo Thùy Linh | 27-05-2026 - 17:59 PM | Xã hội

Dự báo ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, giúp giảm nền nhiệt và thu hẹp khu vực nắng nóng ở miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-39 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ như trạm: Láng (TP Hà Nội) 39,4 độ C, Hà Nam (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,4 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-50%.

Không khí mát tràn về , nắng nóng gay gắt ở miền Bắc chấm dứt - Ảnh 1.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần từ ngày mai 29-5

Các chuyên gia khí tượng dự báo sang đến ngày 28-5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%; thời gian nóng từ 11-17 giờ.

Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

Quy định mới nhất về đăng ký kết hôn

Quy định mới nhất về đăng ký kết hôn Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 27-5: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 27-5: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

17:08 , 27/05/2026
Đề xuất mới liên quan đến học bạ của tất cả học sinh

Đề xuất mới liên quan đến học bạ của tất cả học sinh

16:42 , 27/05/2026
Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1988

Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1988

16:06 , 27/05/2026
Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân

15:35 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên