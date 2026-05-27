Bắt giữ Lương Thị Lan, sinh năm 2007

Theo Chi Chi | 27-05-2026 - 20:36 PM | Xã hội

Lương Thị Lan, SN 2007, trú tại Piềng Văn, Quế Phong, Nghệ An bị bắt cùng 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ khác.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên gần đây đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ thuộc Tổ dân phố Tống Thỏ Trung, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng gồm: Bùi Quốc Hùng, SN 1997, trú tại TDP An Lễ, P.Trà Lý, Hưng Yên; Trần Đức Mạnh SN 1993, trú tại TDP Hiệp Trung, P.Trà Lý, Hưng Yên; Lương Thị Lan, SN 2007, trú tại Piềng Văn, Quế Phong, Nghệ An và Lìm Thị Nga SN 2002, trú tại Bản Pảo, xã Mường Quàng, Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác của Công an phường phát hiện trên đệm đặt nền nhà nhiều tang vật như: 01 đĩa sứ màu trắng, 01 ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 01 bật lửa và nhiều tang vật có liên quan khác…

Các đối tượng khai nhận đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Công an phường Trà Lý đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

