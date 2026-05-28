Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7

Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Dưới đây là tổng hợp các điểm đáng chú ý liên quan đến trò chơi điện tử trên mạng.

Game thủ đối mặt với nhiều khung phạt mới

Theo quy định tại Điều 101 của Nghị định về các hành vi vi phạm của người chơi, các game thủ Việt sẽ phải đối mặt với những chế tài tài chính cụ thể sau:

Giao dịch tài sản ảo trái phép: Phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng đối với hành vi mua hoặc bán các vật phẩm, tiền ảo, điểm thưởng trong game.

Vi phạm an ninh, trật tự: Mức phạt từ 2 – 3 triệu đồng cũng được áp dụng cho các cá nhân lợi dụng trò chơi điện tử để phá hoại an ninh quốc gia, gây mất trật tự và an toàn xã hội. Đối với các hành vi biến tướng gây hậu quả nghiêm trọng như tổ chức đánh bạc trá hình hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khai báo thông tin sai lệch: Người chơi sẽ bị xử phạt cảnh cáo nếu cố tình cung cấp hoặc đăng ký sai lệch thông tin cá nhân khi tham gia các trò chơi điện tử dòng G1 (loại hình game có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua máy chủ của doanh nghiệp).

Cày game quá giờ tại quán net: Đối với những người chơi thường xuyên giải trí tại các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng mà không tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý giờ chơi, mức phạt tiền sẽ dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng.

Nhà phát hành game bị phạt kịch khung tới 200 triệu đồng

Không chỉ siết chặt người chơi, Nghị định 174/2026 còn đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với các doanh nghiệp phát hành game. Cụ thể tại Điều 99:

Dung túng cho mua bán ảo: Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 60 – 80 triệu đồng nếu thiết kế tính năng hoặc cho phép người chơi tự ý mua bán vật phẩm, đơn vị ảo, điểm thưởng trong hệ thống game của mình.

Quy đổi tài sản ảo ra tiền thật: Mức phạt kịch khung từ 170 – 200 triệu đồng sẽ lập tức được áp dụng đối với hành vi quy đổi các vật phẩm ảo, điểm thưởng trong game thành tiền mặt, thẻ cào viễn thông trả trước, thẻ ngân hàng hoặc bất kỳ hiện vật nào có giá trị giao dịch ở thị trường đời thực.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định bắt buộc các nhà cung cấp game phải thực hiện xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu bỏ qua bước này, doanh nghiệp sẽ bị xử lý như sau:

Đối với các dòng trò chơi điện tử thuộc nhóm G2, G3 và G4 (không có tương tác nhiều người, hoặc có tương tác hạn chế): Phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng.

Đối với dòng trò chơi điện tử nhóm G1 (trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau): Mức phạt tăng lên từ 40 – 60 triệu đồng.

Quy định về đăng ký tài khoản cho người dưới 16 tuổi

Chiếu theo các căn cứ từ Nghị định 147/2024/NĐ-CP, khi thiết lập tài khoản game, người chơi có nghĩa vụ phải khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, cùng số điện thoại di động đăng ký tại Việt Nam.

Đặc biệt, đối với nhóm người chơi dưới 16 tuổi, các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp theo luật dân sự bắt buộc phải đứng tên đăng ký tài khoản thay. Đồng thời, cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý chặt chẽ cả về thời gian chơi lẫn nội dung trò chơi mà con em mình truy cập.