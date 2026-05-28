Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?

Theo Văn Chế | 28-05-2026 - 08:32 AM | Xã hội

Vậy quy định mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy hiện nay là bao nhiêu?

Câu 1/5: Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ áp dụng ra sao?

A. Tiếp tục áp dụng bình thường

B. Bị bãi bỏ toàn bộ

C. Chỉ bị sửa đổi một phần

D. Chỉ áp dụng cho đường sắt

Đáp án đúng là: B. Bị bãi bỏ toàn bộ

Giải thích: Nghị định 81/2026/NĐ-CP chính thức bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 15/5/2026.

Câu 2/5: Sau ngày 15/5/2026, vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đường bộ áp dụng theo nghị định nào?

A. Nghị định 81/2026/NĐ-CP

B. Nghị định 100/2019/NĐ-CP

C. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

D. Không còn quy định xử phạt

Đáp án đúng là: C. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Giải thích: Vi phạm nồng độ cồn thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, tiếp tục áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Câu 3/5: Mức phạt cao nhất với ô tô vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168 là bao nhiêu?

A. 30 - 40 triệu đồng

B. 18 - 20 triệu đồng

C. 8 - 10 triệu đồng

D. 40 - 50 triệu đồng

Đáp án đúng là: A. 30 - 40 triệu đồng

Giải thích: Ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (trên 0,4mg/l) bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Câu 4/5: Mức phạt cao nhất với xe máy vi phạm nồng độ cồn là bao nhiêu?

A. 4 - 6 triệu đồng

B. 8 - 10 triệu đồng

C. 18 - 20 triệu đồng

D. 30 - 40 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. 8 - 10 triệu đồng

Giải thích: Xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Câu 5/5: Từ ngày 15/5/2026, vi phạm giao thông đường sắt sẽ áp dụng theo nghị định nào?

A. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

B. Nghị định 100/2019/NĐ-CP

C. Nghị định 336/2025/NĐ-CP

D. Nghị định 81/2026/NĐ-CP

Đáp án đúng là: D. Nghị định 81/2026/NĐ-CP

Giải thích: Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, thay thế phần liên quan của Nghị định 100.

Đời sống và pháp luật

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Đường dây "Bún Chả TV" phát sóng lậu bóng đá quốc tế, điều phối người xem sang các trang web cá độ trái phép

Phát hiện 11 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại chung cư cao cấp

08:08 , 28/05/2026
Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

07:43 , 28/05/2026
Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trước khi mưa to

07:19 , 28/05/2026
Hà Nội: Sau nắng nóng kỷ lục, mưa to gió lớn giật tung cây xanh, ôtô bị đè bẹp giữa phố

07:00 , 28/05/2026

