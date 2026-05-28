Nghị định 100 hết hiệu lực: Mức phạt nồng độ cồn hiện nay sẽ ra sao?
Vậy quy định mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy hiện nay là bao nhiêu?
- 21-05-2026Vì sao chưa khởi tố vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn, chết người trên đường Nguyễn Chánh?
- 11-05-2026Vi phạm nồng độ cồn, tài xế tông xe bung cánh cửa ô tô chuyên dụng của CSGT
- 02-05-2026Vi phạm nồng độ cồn bị tước giấy phép lái xe, một cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc
- 26-04-2026Chỉ trong 1 ngày, CSGT xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Câu 1/5: Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ áp dụng ra sao?
A. Tiếp tục áp dụng bình thường
B. Bị bãi bỏ toàn bộ
C. Chỉ bị sửa đổi một phần
D. Chỉ áp dụng cho đường sắt
Đáp án đúng là: B. Bị bãi bỏ toàn bộ
Giải thích: Nghị định 81/2026/NĐ-CP chính thức bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 15/5/2026.
Câu 2/5: Sau ngày 15/5/2026, vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đường bộ áp dụng theo nghị định nào?
A. Nghị định 81/2026/NĐ-CP
B. Nghị định 100/2019/NĐ-CP
C. Nghị định 168/2024/NĐ-CP
D. Không còn quy định xử phạt
Đáp án đúng là: C. Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Giải thích: Vi phạm nồng độ cồn thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, tiếp tục áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Câu 3/5: Mức phạt cao nhất với ô tô vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168 là bao nhiêu?
A. 30 - 40 triệu đồng
B. 18 - 20 triệu đồng
C. 8 - 10 triệu đồng
D. 40 - 50 triệu đồng
Đáp án đúng là: A. 30 - 40 triệu đồng
Giải thích: Ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (trên 0,4mg/l) bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Câu 4/5: Mức phạt cao nhất với xe máy vi phạm nồng độ cồn là bao nhiêu?
A. 4 - 6 triệu đồng
B. 8 - 10 triệu đồng
C. 18 - 20 triệu đồng
D. 30 - 40 triệu đồng
Đáp án đúng là: B. 8 - 10 triệu đồng
Giải thích: Xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Câu 5/5: Từ ngày 15/5/2026, vi phạm giao thông đường sắt sẽ áp dụng theo nghị định nào?
A. Nghị định 168/2024/NĐ-CP
B. Nghị định 100/2019/NĐ-CP
C. Nghị định 336/2025/NĐ-CP
D. Nghị định 81/2026/NĐ-CP
Đáp án đúng là: D. Nghị định 81/2026/NĐ-CP
Giải thích: Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, thay thế phần liên quan của Nghị định 100.
Đời sống và pháp luật