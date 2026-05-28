Phát hiện 11 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại chung cư cao cấp

Theo Nguyễn Dũng | 28-05-2026 - 08:08 AM | Xã hội

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đã chủ động phát hiện, xử lý nhóm người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và hoạt động trái phép trên địa bàn.

Ngày 27/5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết vừa bàn giao 11 công dân quốc tịch Trung Quốc cho đơn vị chức năng Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Các công dân Trung Quốc bị Công an phường Thạnh Mỹ Tây phát hiện, xử lý. Ảnh CACC.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú tại một khu dân cư cao cấp trên đường Điện Biên Phủ, lực lượng Công an phường kiểm tra căn hộ L6-XX -XX và phát hiện 11 nam công dân Trung Quốc đang lưu trú nhưng không có thông tin khai báo tạm trú.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, laptop… có biểu hiện nghi vấn phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử với mục đích du lịch. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, nhóm này bị phát hiện có hoạt động khác chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tang vật thu được trong quá trình kiểm tra. Ảnh CACC.

Theo Công an phường Thạnh Mỹ Tây, thời gian gần đây, tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam để hoạt động lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các dấu hiệu nghi vấn như: thuê căn hộ hoạt động khép kín, thường xuyên đóng cửa; nhiều người cư trú nhưng không khai báo tạm trú đầy đủ; sử dụng nhiều thiết bị điện tử hoạt động liên tục ngày đêm; có dấu hiệu giao dịch tài chính bất thường qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại căn hộ. Ảnh CACC.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp trong đợt cao điểm 45 ngày đêm nhằm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Trước đó ít ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú trái phép trong khách sạn, trong đó có 17 người nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch từ Campuchia và Trung Quốc.

Nhóm đối tượng đã thuê trọn gói khách sạn Bảo Ly với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú, tập kết thiết bị mạng vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Khi các đối tượng đang lắp đặt hệ thống máy móc để chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo thì bị lực lượng Công an kiểm tra, khống chế.

