Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

Theo Nguyễn Hưởng | 28-05-2026 - 14:29 PM | Xã hội

TP Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô, trong vành đai 1 từ ngày 1-1-2028, vào trong vành đai 2 từ ngày 1-1-2030.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Hà Nội thu phí đường bộ vào nội đô từ năm 2028 nhằm giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Hà Nội thu phí đường bộ vào vào nội đô năm 2028. Ảnh minh hoạ

Dự thảo dành một chương cho nội dung hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí chống ùn tắc. Theo đó, TP Hà Nội dự kiến lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường cụ thể như sau: Khu vực trong vành đai 1 thực hiện từ ngày 1-1-2028; trong vành đai 2 từ ngày 1-1-2030 và trong vành đai 3 từ ngày 1-1-2032.

Theo UBND TP Hà Nội, nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Theo thuyết minh của TP Hà Nội, việc đưa ra lộ trình thu phí theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Việc ưu tiên triển khai trước trong vành đai 1 xuất phát từ thực tế khu vực này có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra vành đai 2 và vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị.

Hà Nội có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó 1,1 triệu ô tô (chiếm 13,6%) và khoảng 7 triệu xe môtô, xe gắn máy (chiếm 86,7%), chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tham gia giao thông tại Thủ đô. Trong khoảng 7 triệu xe mô tô và xe gắn máy có 95% phương tiện sử dụng xăng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã Nổi bật

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

14:17 , 28/05/2026
Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

13:55 , 28/05/2026
Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

13:53 , 28/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Lưu Văn Hải SN 1980

Ra lệnh bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Lưu Văn Hải SN 1980

12:28 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên