Bộ Tài chính gửi Bộ Công an danh sách website giả mạo

Bộ Tài chính cho biết vừa có Công văn số 1314 gửi đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc xử lý, gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Ảnh chụp màn hình một số website giả mạo Bộ Tài chính (Ảnh do Bộ Tài chính cung cấp)

Theo Bộ Tài chính, đây là một trong nhiều hoạt động được Bộ triển khai thời gian qua nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan này nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin sai lệch hoặc các chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng.

Danh sách website giả mạo Bộ Tài chính

Đối với các trang web, trang mạng xã hội giả mạo, khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang Facebook giả mạo.

Theo danh sách Bộ Tài chính cung cấp, một số trang giả mạo như: thuhoibotaichinh.com; xulytructuyen.thuhoibotaichinh.com; vpcp.thuhoibotaichinh.com; hanoi.thuhoibotaichinh.com; chinhsach.thuhoibotaichinh.com; phapluat.thuhoibotaichinh.com...