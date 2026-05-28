Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài chính gửi Bộ Công an danh sách website giả mạo

Theo Minh Chiến | 28-05-2026 - 14:59 PM | Xã hội

(NLĐO)- Hàng loạt website giả mạo Bộ Tài chính đã được nhận diện, gửi Bộ Công an để xử lý.

Bộ Tài chính cho biết vừa có Công văn số 1314 gửi đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc xử lý, gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính gửi Bộ Công an loạt website giả mạo bộ - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình một số website giả mạo Bộ Tài chính (Ảnh do Bộ Tài chính cung cấp)

Theo Bộ Tài chính, đây là một trong nhiều hoạt động được Bộ triển khai thời gian qua nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan này nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin sai lệch hoặc các chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phòng chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng.

Bộ Tài chính gửi Bộ Công an loạt website giả mạo bộ - Ảnh 2.

Danh sách website giả mạo Bộ Tài chính

Đối với các trang web, trang mạng xã hội giả mạo, khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang Facebook giả mạo.

Theo danh sách Bộ Tài chính cung cấp, một số trang giả mạo như: thuhoibotaichinh.com; xulytructuyen.thuhoibotaichinh.com; vpcp.thuhoibotaichinh.com; hanoi.thuhoibotaichinh.com; chinhsach.thuhoibotaichinh.com; phapluat.thuhoibotaichinh.com...

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân đang chơi game chú ý quy định phạt hàng triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã

Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã Nổi bật

Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

14:37 , 28/05/2026
Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

Hà Nội dự kiến thu phí đường bộ vào vành đai 1 từ 1-1-2028

14:29 , 28/05/2026
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

14:17 , 28/05/2026
Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

13:55 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên