Chuyển khoản thành công 404,2 triệu đồng từ ngân hàng VietinBank sang MBBank, người đàn ông SN 1974 phải trình báo công an

Một người dân đã được lực lượng công an hỗ trợ xác minh và nhận lại số tiền lớn sau khi xảy ra sự cố chuyển khoản nhầm qua ngân hàng.

Mới đây, Công an xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại hơn 404 triệu đồng do chuyển khoản nhầm tài khoản ngân hàng.

Theo đó, ngày 22/5/2026, anh Dương Trung Thành (SN 1974, trú tại xóm Kiến Thái, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đến Công an xã Phát Diệm trình báo về việc trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng VietinBank mang tên mình, do sơ suất nên đã chuyển nhầm số tiền404.200.000 đồng vào một tài khoản thuộc ngân hàng MB Bank.

Công an xã Phát Diệm hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền hơn 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là anh V.X.K., trú tại tỉnh Hưng Yên.

Công an xã Phát Diệm sau đó đã liên hệ, phối hợp với công an địa phương nơi người nhận tiền cư trú để thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định. Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Thành đã được hoàn trả đầy đủ số tiền 404.200.000 đồng chuyển nhầm trước đó.

Nhận lại số tiền lớn trong thời gian ngắn, anh Dương Trung Thành bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Phát Diệm cùng các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Nam AN

