Nhân viên môi giới mua bán vàng lừa hơn 21 tỉ đồng

Dù không có vàng để bán vẫn nhận tiền đặt mua với số lượng lớn, Lê Minh Hiếu đã chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng của 4 bị hại.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Minh Hiếu (trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu để hưởng chênh lệch nhưng không có cửa hàng kinh doanh. Khoảng cuối tháng 8-2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện hành vi, Hiếu giới thiệu với 4 người quen rằng có nguồn vàng giá rẻ hơn giá niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu, cam kết giao vàng trong vòng 3-5 ngày. Dù không có vàng để bán, bị can vẫn nhận tiền đặt mua với số lượng lớn.

Nhằm tạo lòng tin, Hiếu giao một phần nhỏ số vàng đã cam kết hoặc giao nhỏ giọt từ 5-10 chỉ mỗi lần. Sau đó, bị can tiếp tục đưa ra thông tin về nguồn hàng giá thấp để dụ các bị hại chuyển thêm tiền.

Khi khách yêu cầu giao đủ vàng, Hiếu lấy lý do nguồn hàng khan hiếm, người giao vàng gặp sự cố hoặc hứa sẽ giao số vàng còn thiếu nếu tiếp tục đặt mua.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 30-8 đến 4-11-2024, Hiếu đã chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng của 4 bị hại. Đến nay, bị can mới khắc phục một phần hậu quả bằng việc trả 190 chỉ vàng, trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng và 2,6 tỉ đồng tiền mặt. Số tiền còn chiếm đoạt chưa khắc phục hơn 17 tỉ đồng.

Trong số các nạn nhân, một người bị chiếm đoạt hơn 11,6 tỉ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Tuy nhiên, Hiếu chỉ giao 110 chỉ vàng, tương đương khoảng 900 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền mua vàng. Bị can khai sử dụng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng. Tuy nhiên, do không có giấy tờ, biên nhận và không cung cấp được thông tin nhân thân của người này nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác minh, làm rõ.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

