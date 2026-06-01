Đợt nắng nóng mới ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay 31/5 đến ngày 2/5, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 3-5/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 5-7/6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C.

Đến ngày 8/6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 2-3/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2-3/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/5 và ngày 1/6

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.