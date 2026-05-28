Ngày mai, nắng nóng chính thức chấm dứt ở miền Bắc, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo, từ ngày mai, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/6 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng khả năng quay trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/5

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm); phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.