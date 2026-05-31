Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc, Trung Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 31/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35°C.

Ngày mai 1/6, vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Miền Bắc và miền Trung đón đợt nắng nóng mới. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 2/6, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Bắc và Trung Trung Bộ tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ 3-5/6, nắng nóng mở rộng phạm vi trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Trong đêm nay và ngày mai, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 34-35°C, có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất 37°C.

Cụ thể, từ 1-3/6, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 35-36°C, thấp nhất 28-29°C.

Trong hai ngày 4-5/6, khu vực này tăng nhiệt, cao nhất 37°C, thấp nhất phổ biến 28-29°C, trời ít mây, nắng nóng gay gắt.

Sang ngày 6/6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm nhẹ về mức 35°C, tuy nhiên đây vẫn là ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 28°C, trời ít mây.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (7-9/6), Hà Nội hứng mưa rào và dông kết thúc đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 33°C, thấp nhất 26°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.