Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện nhiều người trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam

| | Xã hội

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 31-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Chiều 31-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc, giải an ủi vé số của 3 đài là TPHCM, Long An và Bình Phước.

Nhiều người trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số TPHCM được đổi tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 805808) được xác định trúng tại Tây Ninh.

Nơi bán trúng 16 vé là một đại lý vé số ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh; còn nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé TPHCM là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Đến chiều 31-5, thêm một khách hàng trúng độc đắc 4 vé TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Lịnh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An và vé số TPHCM, giải an ủi của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Linh Tý ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều người trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ngọc Lịnh

Nhiều người trúng 1 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam - Ảnh 3.

Giải an ủi của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Linh Tý

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 31-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID Nổi bật

Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thúy Nga và Trương Minh Quang

Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thúy Nga và Trương Minh Quang Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 31-5: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 31-5: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

17:04 , 31/05/2026
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhận thêm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhận thêm nhiệm vụ

16:29 , 31/05/2026
Đăng tin thóc phơi ngoài trời "nổ thành bỏng", người đàn ông bị xử lý

Đăng tin thóc phơi ngoài trời "nổ thành bỏng", người đàn ông bị xử lý

16:06 , 31/05/2026
Ra lệnh tạm giam Lê Thanh Trúc SN 2001

Ra lệnh tạm giam Lê Thanh Trúc SN 2001

16:00 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên