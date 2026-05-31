Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhận thêm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 967 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (Ủy viên Thường trực), Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Vũ Tuấn Cường.

Theo Quyết định số 705 của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược 1165) và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình 376).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm triển khai đạt các mục tiêu tại Chiến lược 1165 và tại Chương trình 376.

Giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối các hoạt động, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Đôn đốc các bộ, ngành và các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ tại Chiến lược 1165 và Chương trình 376; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về phát triển ngành dược.

Ban Chỉ đạo cũng cần tham mưu Thủ tướng sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Tổ chức các đoàn làm việc để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy triển khai Chiến lược 1165 và Chương trình 376. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng giao...

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Anh Văn/VTC News

VTC News

