Đăng tin thóc phơi ngoài trời "nổ thành bỏng", người đàn ông bị xử lý

| | Xã hội

Đăng việc thóc phơi ngoài trời bị "nổ thành bỏng" lên mạng xã hội, người đàn ông 47 tuổi tại Hà Nội bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an xã Trần Phú (TP Hà Nội), vừa xử phạt hành chính ông N.H.Đ. (47 tuổi, trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Người đàn ông Hà Nội bị phạt vì đăng tin sai sự thật về thóc phơi ngòai trời - Ảnh 1.

Hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook "Chợ sạch" đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung phản ánh việc thóc phơi ngoài trời bị "nổ thành bỏng". Bài đăng thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận đã lấy hình ảnh từ mạng xã hội, sau đó ghép với hình ảnh cá nhân và đăng lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý. Nội dung đăng tải không phản ánh sự việc có thật, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an xã Trần Phú ra quyết định xử phạt ông Đ. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Liên quan hình ảnh thóc phơi ngoài trời "nổ thành bỏng" từng lan truyền trên mạng, chuyên gia cho rằng khả năng cao đây là hình ảnh do AI tạo ra hoặc đã qua can thiệp kỹ thuật số. Để hạt thóc nổ thành bỏng, nhiệt độ thường phải vượt khoảng 150 độ C, cao hơn rất nhiều so với mức nhiệt ngoài trời trong các đợt nắng nóng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán tin giả, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

