Ra lệnh tạm giam Lê Thanh Trúc SN 2001

Ngày 30/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Gò Nổi đã tiến hành làm việc với Trần Kim Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Đông, xã Gò Nổi) và Lê Thanh Trúc (SN 2001, trú thôn Phú Văn, xã Gò Nổi). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 17/5/2026 tại khu vực nghĩa địa thuộc thôn Phú Đông, xã Gò Nổi. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ và vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Kim Nhân và Lê Thanh Trúc về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn theo quy định.