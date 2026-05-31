Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh tạm giam Lê Thanh Trúc SN 2001

| | Xã hội

Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Trúc.

Ngày 30/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Gò Nổi đã tiến hành làm việc với Trần Kim Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Đông, xã Gò Nổi) và Lê Thanh Trúc (SN 2001, trú thôn Phú Văn, xã Gò Nổi). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 17/5/2026 tại khu vực nghĩa địa thuộc thôn Phú Đông, xã Gò Nổi. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ và vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Kim Nhân và Lê Thanh Trúc về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID Nổi bật

Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thúy Nga và Trương Minh Quang

Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thúy Nga và Trương Minh Quang Nổi bật

Hình ảnh hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An

Hình ảnh hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An

15:38 , 31/05/2026
Tin vui cho tất cả các lao động nữ sinh con từ ngày 01/7 năm nay

Tin vui cho tất cả các lao động nữ sinh con từ ngày 01/7 năm nay

15:19 , 31/05/2026
Hướng dẫn mới của Ban Bí thư về thẩm tra lý lịch người vào Đảng

Hướng dẫn mới của Ban Bí thư về thẩm tra lý lịch người vào Đảng

11:18 , 31/05/2026
Lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới ở Hà Nội

10:36 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên