Truy tìm giám đốc Trần Tôn Nữ Kiều Loan

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3”, xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam, TP.HCM.

Theo điều tra, từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (SN 1979, địa chỉ: 72/3 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1) là người đại diện theo pháp luật để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề “EB-3” mà Công ty TCL VN quảng cáo. Theo thông tin do Công ty TCL VN đưa ra, Công ty sẽ cung cấp cho khách hàng 1 chuỗi dịch vụ theo diện EB-3 gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ.

Bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan

Do tin tưởng vào năng lực của Công ty nên các khách hàng nêu trên đã ký kết Hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC, cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật), tổng giá trị các Hợp đồng là hơn 17,8 tỷ đồng, đã thanh toán cho Công ty tổng cộng gần 15,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp Visa nhưng kết quả không đậu, một số khách hàng đến nay không được đưa đi phỏng vấn, đến thời điểm hiện tại tất cả các khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do tại sao, không có biện pháp gì để giải quyết.

Quá trình xác minh xác định Trần Tôn Nữ Kiều Loan có liên quan đến vụ án trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án, Công an đề nghị đương sự Trần Tôn Nữ Kiều Loan (số CCCD: 079179011554; HKTT: căn hộ T3.33.10 Tháp 3, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y2, khu phố 13, Phường Cát Lái; hộ chiếu số C3571992) đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.