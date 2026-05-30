Bắt Dũng "kỷ" cộm cán trong giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ

Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng "kỷ"), đối tượng cộm cán trong giới anh chị Nam Định cũ, bị công an bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình ngày 29-5 đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an phường Nam Định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974; ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; đối tượng cộm cán trong giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ) để điều tra về hành vi "Đánh bạc" trên không gian mạng.

Công an thi hành lệnh bắt giữ, khám xét nhà Dũng "kỷ" - một đối tượng cộm cán, nổi danh giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình đấu tranh xác định, Nguyễn Kỳ Dũng là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đã nên đã thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Nguyễn Kỳ Dũng tỏ ra lì lợm, chống đối khi bị bắt giữ

Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, Dũng "kỷ" chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Dũng "kỳ".

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới "anh chị" ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 3 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản"; "Cố ý gây thương tích"; "Trộm cắp tài sản".

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ).

Sau khi bị Công an TP Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 4 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 4 bị can về tội "Đánh bạc" trong đó có Nguyễn Kỳ Dũng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

