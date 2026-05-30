Khám xét, bắt giữ chủ nhà thuốc Nguyễn Đăng Thu SN 1971

Nguyễn Đăng Thu bị bắt để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất và phân phối thuốc Đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô đặc biệt lớn. Nhiều tổ công tác đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm pha chế và tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Các địa điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra chuyên sâu bao gồm Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành) và cơ sở tại số 151B Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Hai điểm kinh doanh này do Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, trú tại phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi, trú tại phường Tân Định) trực tiếp sở hữu và điều hành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt thùng chất lỏng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ được xếp la liệt trên nền nhà. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát độc lập di chuyển ra các tỉnh, thành phía Bắc để truy xét toàn bộ các đại lý và điểm tiêu thụ trong mạng lưới của Thu và Hải.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, công an đã bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu và tịch thu lượng tang vật là thuốc Đông dược thành phẩm trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tính từ tháng 3/2024 cho đến nay, đường dây này đã sản xuất và tẩu tán ra thị trường số lượng thuốc lậu với tổng trị giá vượt mức 10 tỷ đồng.

Nguy cơ tổn hại sức khỏe và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Đại diện Công an TP.HCM nhận định, phương thức hoạt động của các đối tượng trong vụ án này vô cùng liều lĩnh. Việc đưa các sản phẩm y tế kém chất lượng, không qua kiểm định vào thị trường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, đồng thời gây bức xúc trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công cộng. Trong giai đoạn tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án nhằm quét sạch các đầu mối cung cấp nguyên liệu thô cũng như các mắt xích tiêu thụ.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc xuất xứ của tất cả các loại dược phẩm trước khi dùng. Chỉ nên tìm mua thuốc tại các bệnh viện, cơ sở y tế hoặc nhà thuốc uy tín đã được cấp phép chính thức; chủ động kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, hạn sử dụng. Tuyệt đối không mua các loại thuốc trôi nổi, thuốc được quảng cáo sai sự thật qua các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7

Rùng mình clip cô gái bị hành hung, vụt mũ bảo hiểm vào đầu giữa đêm ở Bắc Ninh, thái độ của nhóm thanh niên gây bức xúc

09:46 , 30/05/2026
Lời khai của nhóm đối tượng cướp tiệm vàng ở TP.HCM: Quen nhau qua hội "Vỡ nợ thích làm liều"

09:00 , 30/05/2026
TPHCM thông báo nóng

08:10 , 30/05/2026
Gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi Ngữ văn vào lớp 10

07:59 , 30/05/2026

