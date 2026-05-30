Lời khai của nhóm đối tượng cướp tiệm vàng ở TP.HCM: Quen nhau qua hội "Vỡ nợ thích làm liều"

Nhóm đối tượng quen nhau qua hội Facebook “Vỡ nợ thích làm liều” đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng hơn 800 triệu đồng ở Bình Dương nhưng bị công an bắt giữ chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ sáu người liên quan vụ cướp xảy ra ngày 26/5 tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt các nghi phạm. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 người liên quan và thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, ước tính tổng giá trị số vàng bị cướp hơn 800 triệu đồng.

Qua làm việc, Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, ngụ ấp Cầu Khởi, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) thừa nhận quen biết với 5 đối tượng trên hội nhóm Facebook "Hội Vỡ nợ thích làm liều" sau đó các đối tượng lập nhóm Telegram để hẹn thời gian địa điểm và chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, đối tượng thừa nhận việc cướp tiệm vàng tại phường Tân Đông Hiệp, sau khi gây án được chia 4 sợ dây chuyền. Do quen biết trên hội nhóm nên không biết nhân thân lai lịch 5 đối tượng còn lại.

Trước đó, khoảng hơn 13h ngày 26/5, camera an ninh ghi cảnh nhóm khoảng bốn người đi trên hai xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Sau đó, hai người trong nhóm xông vào bên trong, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi lấy đi một số vàng.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai truy xét các nghi phạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ

