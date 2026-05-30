Ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh SN 1990

| | Xã hội

Phan Ngọc Linh bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, căn cứ tố giác về tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026, Phan Ngọc Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân được người thân cho, tặng một thửa đất có địa chỉ tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam. Ảnh: CA Quảng Trị

Sau đó, Linh thuê người làm giả “Sổ hồng” đối với thửa đất đó mang tên người sử dụng là vợ chồng Linh rồi lừa bán thửa đất nói trên để chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng của công dân.

Quá trình làm rõ, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Ngọc Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7

Bắt Dũng "kỷ" cộm cán trong giới anh chị ở tỉnh Nam Định cũ

13:39 , 30/05/2026
Hé lộ thủ đoạn lừa 222 người số tiền gần 6 tỷ đồng của Thái Mộng Cầm

13:09 , 30/05/2026
Bổ sung thêm thuốc y học cổ truyền vào danh mục BHYT chi trả

11:46 , 30/05/2026
Tin vui đối với nhiều cán bộ xã đã nghỉ việc, áp dụng từ ngày 1/7

11:15 , 30/05/2026

