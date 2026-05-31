Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988, trú tại ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi “Vi phạm quy định về xuất cảnh”, quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Quốc Kỳ.

Theo kết quả điều tra: Trước đó, vào ngày 28/5/2025, bị can Phạm Quốc Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với mục đích làm nhân viên phục vụ tại Casino. Sau khi sang Campuchia, bị can Kỳ bị đưa vào khu vực Kim Sa, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm công việc lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bị can Kỳ biết đây là công việc lừa đảo nên xin nghỉ thì công ty không đồng ý và bắt bồi thường hợp đồng với số tiền 3.000 USD (Ba nghìn Đô la Mỹ). Sau đó, bị can Kỳ tìm cách liên lạc, nhắn tin cho lực lượng chức năng Campuchia và được giải cứu, trao trả về Việt Nam.

Ngày 09/9/2025, bị can Kỳ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”, quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ với số tiền 4.000.000đ,.

Sau khi được giải cứu, bị can Kỳ đã được cơ quan chức năng giáo dục nhưng vẫn cố ý tiếp tục xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia vào ngày 07/4/2026 với mục đích chơi đánh bạc và bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ, trao trả về Việt Nam.

Ngày 18/5/2026, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với bị can Phạm Quốc Kỳ về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh”, quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

