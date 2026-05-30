264 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 264 ô tô bị phạt nguội từ 15 đến 22/5.

Ngày 30/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 264 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ từ 15 đến 22/5, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm.

Người dân lưu ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng.

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

