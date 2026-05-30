Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999

| | Xã hội

Đào Đức Tài là đối tượng có hành vi Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đa Kia, thu giữ: 01 khẩu súng quân dụng, 05 gói ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị N.T.K.T. ngụ xã Đa Kia, TP. Đồng Nai, đối tượng Đào Đức Tài, sinh năm 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai đã gọi điện thoại đe dọa ngày 13/4/2026 sẽ đến giết cả gia đình chị T..

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Đa Kia đưa những người sống chung với chị T. di chuyển đến nơi an toàn đồng thời bố trí lực lượng tiến hành vây bắt Tài.

Đến rạng sáng ngày 14/4, Tài cùng 01 đối tượng đi đến trước nhà chị T., dùng súng bắn liên tục 07 phát vào nhà chị T. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát vào màn đêm.

Khi phát hiện lực lượng công an truy bắt Tài và đồng bọn đã cố thủ trong nhà sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã đồng loạt áp sát bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện, sinh năm 1997, Phan Thanh Hiền, sinh năm 1993, cả 2 đều ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 01 khẩu súng quân dụng, 05 bình xịt hơi cay; 01 ná cao su; 01 con dao rựa; 05 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khám xét, bắt giữ chủ nhà thuốc Nguyễn Đăng Thu SN 1971

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
264 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

264 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7 Nổi bật

Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'

Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'

20:59 , 30/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân

18:20 , 30/05/2026
Tài khoản "nhảy" thêm 206 triệu đồng, người đàn ông vội vàng tìm đến công an

Tài khoản "nhảy" thêm 206 triệu đồng, người đàn ông vội vàng tìm đến công an

17:40 , 30/05/2026
Chủ tịch nước đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

Chủ tịch nước đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

16:58 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên