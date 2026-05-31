Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội thông báo nóng đến tất cả người dân

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đã giới thiệu bản thử nghiệm nền tảng Cảnh sát thông minh mới.

Chiều 29/5, Công an TP Hà Nội đã giới thiệu bản thử nghiệm nền tảng "Hà Nội Smart Police" (Cảnh sát thông minh) tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57. Đây là hệ thống số hóa tiên tiến được thiết kế nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và giám sát an ninh trật tự trực tuyến.

Trực tiếp trải nghiệm và đánh giá hệ thống, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc chuyển đổi số phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm cốt lõi, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thực tế trong quản lý đô thị và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quản lý toàn diện 126 xã, phường trên bản đồ số thời gian thực

Hà Nội Smart Police sở hữu khả năng số hóa toàn bộ dữ liệu giao thông và an ninh trật tự của 126 xã, phường, hiển thị trực quan trên một bản đồ số tập trung. Mọi biến động từ hiện trường đều được truyền tải theo thời gian thực về Trung tâm thông tin chỉ huy, giúp các cấp quản lý theo dõi đa điểm cùng lúc.

Khi hệ thống ghi nhận có tin báo về tai nạn, tai nạn giao thông, hỏa hoạn hoặc các vụ việc an ninh khẩn cấp, phần mềm sẽ tự động định vị vị trí và truy xuất ngay các dữ liệu liên quan xung quanh khu vực đó. Thay vì phải trải qua quy trình báo cáo trung gian tốn thời gian, cấp chỉ huy có thể trực tiếp quan sát hình ảnh hiện trường để ra quyết định xử lý ngay lập tức.

Đặc biệt, nền tảng này còn định vị chính xác vị trí của các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Việc đồng bộ giữa hình ảnh hiện trường và vị trí lực lượng giúp công tác điều động, phối hợp ứng phó sự cố trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Tận dụng hệ thống camera sẵn có nhờ bộ não Trí tuệ nhân tạo (AI)

Điểm cộng lớn nhất của Hà Nội Smart Police thu hút sự chú ý tại hội nghị là giải pháp công nghệ giúp tiết kiệm chi phí: tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera thông thường sẵn có, thay vì phải chi ngân sách lớn để thay mới đồng loạt camera AI chuyên dụng.

Theo đơn vị xây dựng nền tảng, hệ thống có khả năng kết nối linh hoạt với luồng hình ảnh từ camera của các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, ngân hàng và doanh nghiệp. Khi dữ liệu hình ảnh truyền về trung tâm, thuật toán AI sẽ tự động phân tích và xử lý để thực hiện các bộ giải pháp thông minh bao gồm:

Phương thức này giúp tối ưu hóa hạ tầng công nghệ sẵn có của Thủ đô, vừa mở rộng tối đa mắt xích giám sát, vừa giảm áp lực tài chính đầu tư công.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Hà Nội thúc đốc các đơn vị tăng tốc số hóa hồ sơ, đồng thời sớm hoàn thành việc liên kết dữ liệu camera từ các ngân hàng, cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm về trung tâm chỉ huy để phục vụ hiệu quả cho Đề án đô thị thông minh của thành phố.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
264 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

264 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7 Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

22:11 , 30/05/2026
Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999

21:16 , 30/05/2026
Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'

Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đi sai làn, hỏi CSGT: 'Em biết anh không?'

20:59 , 30/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân

18:20 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên