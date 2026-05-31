Công an Hà Nội thông báo nóng đến tất cả người dân

Chiều 29/5, Công an TP Hà Nội đã giới thiệu bản thử nghiệm nền tảng "Hà Nội Smart Police" (Cảnh sát thông minh) tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57. Đây là hệ thống số hóa tiên tiến được thiết kế nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và giám sát an ninh trật tự trực tuyến.

Trực tiếp trải nghiệm và đánh giá hệ thống, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc chuyển đổi số phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm cốt lõi, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thực tế trong quản lý đô thị và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quản lý toàn diện 126 xã, phường trên bản đồ số thời gian thực

Hà Nội Smart Police sở hữu khả năng số hóa toàn bộ dữ liệu giao thông và an ninh trật tự của 126 xã, phường, hiển thị trực quan trên một bản đồ số tập trung. Mọi biến động từ hiện trường đều được truyền tải theo thời gian thực về Trung tâm thông tin chỉ huy, giúp các cấp quản lý theo dõi đa điểm cùng lúc.

Khi hệ thống ghi nhận có tin báo về tai nạn, tai nạn giao thông, hỏa hoạn hoặc các vụ việc an ninh khẩn cấp, phần mềm sẽ tự động định vị vị trí và truy xuất ngay các dữ liệu liên quan xung quanh khu vực đó. Thay vì phải trải qua quy trình báo cáo trung gian tốn thời gian, cấp chỉ huy có thể trực tiếp quan sát hình ảnh hiện trường để ra quyết định xử lý ngay lập tức.

Đặc biệt, nền tảng này còn định vị chính xác vị trí của các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Việc đồng bộ giữa hình ảnh hiện trường và vị trí lực lượng giúp công tác điều động, phối hợp ứng phó sự cố trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Tận dụng hệ thống camera sẵn có nhờ bộ não Trí tuệ nhân tạo (AI)

Điểm cộng lớn nhất của Hà Nội Smart Police thu hút sự chú ý tại hội nghị là giải pháp công nghệ giúp tiết kiệm chi phí: tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera thông thường sẵn có, thay vì phải chi ngân sách lớn để thay mới đồng loạt camera AI chuyên dụng.

Theo đơn vị xây dựng nền tảng, hệ thống có khả năng kết nối linh hoạt với luồng hình ảnh từ camera của các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, ngân hàng và doanh nghiệp. Khi dữ liệu hình ảnh truyền về trung tâm, thuật toán AI sẽ tự động phân tích và xử lý để thực hiện các bộ giải pháp thông minh bao gồm:

Phương thức này giúp tối ưu hóa hạ tầng công nghệ sẵn có của Thủ đô, vừa mở rộng tối đa mắt xích giám sát, vừa giảm áp lực tài chính đầu tư công.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Hà Nội thúc đốc các đơn vị tăng tốc số hóa hồ sơ, đồng thời sớm hoàn thành việc liên kết dữ liệu camera từ các ngân hàng, cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm về trung tâm chỉ huy để phục vụ hiệu quả cho Đề án đô thị thông minh của thành phố.