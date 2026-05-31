Lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Đại công trường xây sân vận động Hùng Vương sau hơn 5 tháng thi công.
Sân vận động Hùng Vương là hạng mục trọng điểm thuộc Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, được Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/12/2025.
Công trình nằm trong phân khu B rộng hơn 3.118ha, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành.
Sau hơn 5 tháng triển khai, đại công trường xây dựng sân vận động đang có nhiều thay đổi rõ nét. Toàn bộ mặt bằng khu vực sân cùng các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành san lấp. Nhiều kết cấu công trình vươn cao, giúp hình hài của dự án dần hiện rõ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cả 4 khán đài A, B, C, D hiện đều đã được xây dựng.
Trong đó, khán đài A và khán đài C đã được đổ bê tông đến tầng 3. Từ trên cao có thể quan sát rõ các khối kết cấu lớn đang được thi công đồng loạt tại nhiều vị trí.
Khu vực khán đài C sân vận động Hùng Vương.
Những ngày cuối tháng 5, công trường luôn duy trì không khí thi công khẩn trương. Hàng nghìn công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ.
Khi đêm xuống, hệ thống đèn chiếu sáng vẫn được duy trì trên toàn bộ công trường, phục vụ các mũi thi công xuyên đêm.
Hiện dự án có hơn 5.000 công nhân làm việc thường xuyên. Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, lực lượng lao động dự kiến tăng lên khoảng 9.000 đến 10.000 người. Các hạng mục sẽ được tổ chức thi công liên tục theo mô hình 3 ca, 4 kíp.
Theo kế hoạch, tháng 6, dự án sẽ bắt đầu lắp đặt kết cấu thép đỡ mái. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của toàn công trình. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành phần mái vào tháng 5/2027 trước khi toàn bộ sân vận động hoàn thành vào tháng 7 cùng năm.
Sân vận động Hùng Vương có diện tích khoảng 73,3ha với sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu hoàn thành đúng quy mô thiết kế, đây sẽ là sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.
Sau khi đi vào hoạt động, công trình được định hướng vận hành theo mô hình sân vận động xanh và thông minh. Nhiều công nghệ hiện đại sẽ được tích hợp như trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành, ghế thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát dòng người theo thời gian thực, tái sử dụng nước và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Cùng với Khu đô thị thể thao Olympic, sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn trong tương lai.