CSGT yêu cầu 865 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 18/5 đến 24/5/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 749 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Trong khi đó, tại Hưng Yên, theo Vnetraffic Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ghi nhận 116 trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội trong cùng khoảng thời gian.

Trong số này có 18 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được phát hiện qua camera giám sát.

Danh sách bao gồm:

Bên cạnh đó, có 98 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm 52 ô tô và 46 mô tô:

Như vậy, chỉ trong một tuần, hai địa phương đã ghi nhận tổng cộng 865 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý thông qua hình thức phạt nguội.

Các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu vào hành vi chạy quá tốc độ và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang được áp dụng, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; vượt quá từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Với các trường hợp vượt tốc độ trên 20 km/h, mức phạt tiếp tục tăng mạnh, kèm hình thức trừ điểm bằng lái theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động tra cứu thông tin vi phạm để sớm hoàn thành nghĩa vụ xử lý phạt nguội, tránh phát sinh các thủ tục liên quan khi đăng kiểm phương tiện hoặc thực hiện các giao dịch hành chính khác.

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ, tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.

Để tra cứu phương tiện có nằm trong danh sách vi phạm hay không, người dân có thể truy cập trang tra cứu tại Website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic để kiểm tra thông tin vi phạm, theo dõi quá trình xử lý và thực hiện các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.