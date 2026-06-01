Bắt giữ Trịnh Duy Mạnh SN 1995 khi vừa đem bán đồng hồ Rolex giá 150 triệu đồng

Đối tượng Trịnh Duy Mạnh (SN 1995) bị Công an bắt giữ chỉ sau 3 giờ gây án vì trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá 665 triệu đồng rồi mang bán tại một cửa hàng với giá 150 triệu đồng.

Ngày 31/5, Công an tỉnh cho biết Công an phường Trường Vinh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp một chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng chỉ sau gần 3 giờ tiếp nhận tin báo.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29/5, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận trình báo của anh H.H.T. (SN 1985, trú khối Trung Hợp, phường Trường Vinh) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex có giá trị khoảng 665 triệu đồng.

Đối tượng Trịnh Duy Mạnh tại Cơ quan Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Đến khoảng 3 giờ sau, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ và bắt giữ Trịnh Duy Mạnh (SN 1995, trú phường Vinh Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, ban đầu Trịnh Duy Mạnh quanh co, không hợp tác và tìm cách chối bỏ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex nói trên.

Tang vật công an thu giữ

Theo lời khai ban đầu, sau khi lấy trộm được tài sản, Mạnh đã mang chiếc đồng hồ đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh để bán với giá 150 triệu đồng.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

