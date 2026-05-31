Quyết định bắt công chức địa chính Huỳnh Hải Đăng

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng (SN 1985; ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, Đăng là công chức địa chính thuộc UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ).

Trong thời gian tại nhiệm, Đăng được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tham mưu lãnh đạo UBND phường thực hiện việc chứng thực theo quy định.

Bị can Huỳnh Hải Đăng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong hai năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tiếp nhận hồ sơ và chứng thực 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

Tin vui cho tất cả các lao động nữ sinh con từ ngày 01/7 năm nay

Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thúy Nga và Trương Minh Quang

Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc, Trung Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

21:32 , 31/05/2026
CSGT yêu cầu 865 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:15 , 31/05/2026
Đề nghị truy tố cộng tác viên kinh doanh Đỗ Văn Bình SN 1995

20:46 , 31/05/2026
Bắt tạm giam Ngô Thị Như Ý SN 2006

20:38 , 31/05/2026

