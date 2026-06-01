Bắt đối tượng Trần Tấn Hạ SN 1974

Công an TP Hồ Chí Minh ngày 31/5 cho biết, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an xã Hiệp Phước đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp 04 điện thoại di động trị giá khoảng 57 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 28/5/2026, chị Bùi Thị V.Tr. trình báo bị mất 04 điện thoại di động trên tàu VL16257 đang neo đậu tại nhánh sông Soài Rạp, ấp 26, xã Hiệp Phước.

Đối tượng Hạ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP HCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, rà soát đối tượng và xác định đối tượng gây ra vụ án là Trần Tấn Hạ (sinh năm 1974, ngụ ấp 1, xã Hiệp Phước, TP. HCM). Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Hiệp Phước đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Hiệp Phước khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, đặc biệt đối với tàu thuyền, phương tiện neo đậu trên sông.